Kabinet op de rem: mondkapje moet weer op, coronapas op meer plekken verplicht

Ingewijden bevestigen de herinvoering van de mondkapplicht, het dringende thuiswerkadvies en de uitbreiding van de coronapas als wapens tegen de nieuwe coronagolf.

,,Vandaag liggen er meer dan 1200 coronapatiënten in ziekenhuizen, we zien een heel snelle stijging”, zei demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) vanmiddag na speciaal corona-overleg op het Binnenhof.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) op het Binnenhof voor overleg over de nieuwe coronamaatregelen.

,,We ontkomen er niet aan om opnieuw maatregelen te treffen. Maar we willen ook niet de hele samenleving weer allerlei beperkingen opleggen. Dus je zoekt naar passende maatregelen die ook daadwerkelijk de snelle spreiding remmen.”

In een aantal weken is het debat compleet gedraaid: eerst ging het vooral over afschaffen van de coronapas en heropenen van het nachtleven, nu gaat het juist over extra maatregelen. Formeel wil de minister er niet op vooruitlopen, maar vorige week werden al de contouren zichtbaar van ingrepen die hij en demissionair premier Mark Rutte op de coronapersconferentie morgen willen presenteren. ,,We willen gewoon niet dat weer allerlei andere zorg afgeschaald moet worden”, zegt De Jonge nu.

Afstand houden

Thuiswerken wordt weer dringend geadviseerd. Ook zal de QR-code - beschikbaar na genezing, negatieve test of volledige vaccinatie - op veel meer plekken getoond moeten worden dan alleen bij evenementen en in de horeca, verwachten ingewijden. De coronapas zal uitgebreid worden naar culturele instellingen, doorstroomlocaties als pretparken, sportscholen en zwembaden. De mondkapjes moeten verplicht weer op in binnenruimtes als winkels, gemeentehuizen, bibliotheken en bij contactberoepen, zoals de kapper.

Coronapas op school?

In het onderwijs doet het mondkapje nog geen herintreden. Wel wil gaan onderzoeken of de coronapas ingevoerd moet en kan worden in het hoger onderwijs en het mbo. Daarvoor moet vooral steun worden gezocht in de Tweede Kamer, want die is niet verzekerd.



Of ook werkgevers met een QR-code moeten gaan werken, zoals Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad gisteren suggereerde, is zeer de vraag. Daarvoor is een tijdrovende wetswijziging nodig. De Jonge zei daar morgen op terug te willen komen.

Het demissionaire kabinet richt zich nu juist eerst op maatregelen en adviezen die snel afgekondigd en ingevoerd kunnen worden. Extra regels voor ongevaccineerden - bijvoorbeeld door hen de toegang tot horeca te ontzeggen - komen er vooralsnog niet.

Druk op de zorg

Actie is ‘onvermijdelijk’ om de toestroom naar ziekenhuizen te stoppen. Momenteel worden er ruim 1200 coronapatiënten (ruim 400 meer dan een week eerder) verzorgd in de ziekenhuizen, waarvan 220 op de intensive care. Door personeelsgebrek en het zoveel mogelijk blijven bieden van reguliere en inhaalzorg komen ziekenhuizen nu al in de knel.

Gistermiddag trokken de IC-hoofden van de acht academische ziekenhuizen aan de bel: ,,Het beoogde aantal IC-bedden van 1350 achten wij niet haalbaar”, zei Peter van der Voort, intensivist bij het UMCG en D66-senator, namens hen. ,,En met de verwachte 700 covidpatiënten op de IC zijn er ook te weinig IC-bedden over voor niet-covidzorg.”

Het kabinet zal eerst proberen de curve proberen plat te slaan met dringende adviezen.

Harde lockdownregels - avondklok, schoolsluiting en winkels dicht - zijn voorlopig uit beeld.

Vertrouwen daalt

Hoeveel effect maatregelen en adviezen hebben is meer dan ooit de vraag. Ruim acht op de tien Nederlanders is volledig gevaccineerd en zal zich grotendeels veilig wanen. Dat zal ook effect hebben op naleving van restricties.



Het kabinet worstelt met de taaiste fase van de crisis nu zoveel mensen gevaccineerd zijn maar er nog altijd te grote toestroom naar ziekenhuizen is. Ondertussen dalen het vertrouwen in de aanpak en het draagvlak voor maatregelen. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

RIVM-directeur Jaap van Dissel arriveert voor het overleg over nieuwe coronamaatregelen.