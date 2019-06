Kabinet onderzoekt inzet in Syrië

Het ligt niet voor de hand dat een eventuele militaire missie een grote missie zal zijn, stelt Bijleveld. ,,We zijn niet voor niets de missie in Mali gestopt. De landmacht is echt in herstel nu.’’



Dat het kabinet toch alle mogelijkheden wil onderzoeken, komt omdat het de internationale gemeenschap er veel aan gelegen is om een machtsvacuüm na het verslaan van IS te voorkomen en te zorgen voor stabiliteit in de regio. ,,We hebben niet voor niets aan de eerdere missie meegedaan en we willen ook niet dat dat voor niets is geweest’’, benadrukt Bijleveld. ,,We gaan nu rustig kijken wat we wel of niet zouden kunnen. Dat kan van alles zijn.’’