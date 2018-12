Kabinet onderzoekt hogere vliegtaks om automobilist te sparen

KlimaatmaatregelenHet kabinet laat doorrekenen of de nog in te voeren vliegtaks verdubbeld kan worden van 7 naar 15 euro per vlucht, om zo de rekening van de klimaatmaatregelen voor automobilisten te verzachten. Ook wordt Brussel om toestemming gevraagd voor een nationaal verbod op de verkoop en import van auto’s op benzine en diesel in 2030.

Dat staat in de kabinetsreactie op het Klimaatakkoord dat vanmiddag wordt gepresenteerd, zo bevestigen ingewijden. Door de vliegbelasting te verhogen zou een ‘innovatietoeslag op bezit’ van 2 euro per maand per auto achterwege kunnen blijven. Deze nieuwe autobelasting, die is overeengekomen in het klimaatoverleg, ziet het kabinet helemaal niet zitten. Vooral de VVD is beducht om automobilisten met een benzine- of dieselauto op kosten te jagen om de omslag naar elektrisch rijden mogelijk te maken.

Hogere brandstofbelasting

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vannacht tot half twee onderhandeld over welke maatregelen uit het Klimaatakkoord zij willen overnemen en voor welke zij nog naar alternatieven zoeken. Behalve een hogere vliegbelasting zou het kabinet ook willen uitrekenen of een hogere BPM in de plaats zou kunnen komen van de gesuggereerde verhoging van de motorrijtuigenbelasting en accijnzen. In het voorlopige Klimaatakkoord wordt voorgesteld de brandstofaccijnzen met een cent per liter te verhogen. Voor diesels zou daar later nog een cent extra bovenop moeten komen.

Verbod

Opvallend is ook dat het kabinet in Brussel gaat lobbyen om toestemming te krijgen voor een nationaal verbod op de verkoop en import van benzine- en dieselauto's in 2030. Tegelijkertijd blijft het kabinet zich inzetten voor strengere Europese regels voor de uitstoot van auto’s. Daarbij speelt niet alleen CO 2 een rol, maar ook de luchtkwaliteit.

Huizen op de schop

Het kabinet presenteert vanmiddag ook een plan voor ‘de grootste verbouwing van Nederland’. De belasting op gas gaat stapsgewijs – fors – omhoog en die op elektriciteit omlaag, zodat huiseigenaren een financiële prikkel krijgen om te investeren in isolatie en bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Om dat makkelijker te maken komt er ‘gebouwgebonden financiering’: een lening die aan een woning is gekoppeld in plaats van aan een huiseigenaar.

Verder kunnen woningcorporaties rekenen op een subsidiepot met ongeveer een half miljard euro voor het verduurzamen van sociale huurhuizen. Voor particuliere huiseigenaren komt een subsidiepot met 100 tot 150 miljoen euro beschikbaar.

Kolenfonds

Grote bedrijven die veel broeikasgassen blijven uitstoten, moeten ruim 40 euro per ‘niet-vermeden ton CO 2 ’ in een fonds storten. Uit dat fonds worden weer subsidies betaald aan bedrijven die wel hun best doen. De grote milieuorganisaties vinden dat niet genoeg, zo bleek gisteren. Zij zien liever een algemene CO 2 -heffing. Ook vakbond FNV is ontevreden. Die klaagde gisteren over het ontbreken van een kolenfonds voor werknemers die hun baan verliezen door de verplichte sluiting van kolencentrales. Afgelopen nacht heeft het kabinet besloten toch geld vrij te maken voor zo’n kolenfonds.