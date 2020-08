Kabinet: Nog maar maximaal zes gasten thuis

Verjaardagen en andere feestjes thuis mogen nog maar met maximaal zes gasten worden gevierd. Het kabinet adviseert iedereen 'dringend’ zich aan die regel te houden. Ook onderzoekt het kabinet nog steeds of mensen kunnen worden verplicht na besmetting in quarantaine te gaan.

Volgens premier Mark Rutte gaat het de verkeerde kant op met de corona-epidemie. Daarom moet volgens hem ‘een stap terug’worden gedaan. ,,Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nemen toe. Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af.’’

Het kabinet wil voorkomen dat het net als afgelopen voorjaar weer ingrijpende maatregelen moet nemen, zoals sluiting van de horeca, om verspreiding van het virus tegen te gaan. ,,Als dit niet werkt, moet we echt verder kijken’’, waarschuwt hij.

Het aantal besmettingen neemt vooral toe in de privésfeer, op feestjes en bruiloften. Plekken waar menen, volgens Rutte, ‘elkaar goed kennen en weer handen schudden en te dicht op elkaar zitten'. Reden waarom het kabinet de teugels aantrekt. Het kabinet wil dat er thuis nog maar maximaal zes gasten komen, kinderen onder de 12 jaar uitgezonderd. ,,Maar alleen als je woonkamer groot genoeg is om iedereen op anderhalve meter afstand te laten zitten.’’ Kan dat niet, dan is ook zes gasten al te veel.

Wel benadrukt Rutte dat de politie niet achter de voordeur zal komen controleren of iedereen zich er aan houdt. Dat is volgens hem ook niet nodig. ,,Nederlanders zijn een verstandig volkje.’’

Zaaltje

Behalve dat feestjes thuis aan banden worden gelegd, wordt iedereen gevraagd zo veel mogelijk feestjes in een zaaltje te vieren. Rutte: ,,Daar kunnen mensen op anderhalve meter van elkaar zitten. Horeca-ondernemers moeten daar ook op toezien en daar wordt op gehandhaafd. Maar ook daar: iedereen een vaste zitplaats en geen fysiek contact. Dus geen polonaise, niet van plek veranderen tussen gangen en feliciteren op afstand.’’

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) blijft het kabinet zoeken naar mogelijkheden om mensen te verplichten in quarantaine te gaan na besmetting. Nu wordt dat alleen dringend geadviseerd. Wel hoeft die quarantaine niet meer 14 dagen te duren. Tien dagen is genoeg, aldus het Outbreak Management Team (OMT).

De Jonge: ,,We horen nu soms dat er 50 mensen op feestjes zijn geweest.’’ Dat maakt het volgens hem onbegonnen werk om mensen tijdig te waarschuwen die daar allemaal aanwezig waren wanneer iemand positief getest wordt. ,,Dan zijn sommigen alweer op een volgend feestje geweest.’’

Thuis werken

Volgens Rutte geven ‘de cijfers geen aanleiding’ om de volgens hem ‘meest effectieve maatregel te versoepelen: thuis werken. ,,Daarom blijft ook na 1 september het advies: werk zo veel mogelijk thuis.’’

Om 20.30 uur vanavond zal de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema extra maatregelen nemen voor haar stad. Dat is volgens Rutte nodig omdat in de hoofdstad het aantal besmettingen hoog is. Het kabinet wil een nieuwe grote corona-uitbraak zo veel mogelijk regionaal bestrijden. Reden waarom burgemeesters meer armslag krijgen om strengere maatregelen te nemen dan landelijk. In Amsterdam en Rotterdam geldt bijvoorbeeld al een mondkapjesplicht in sommige gebieden.

Rutte: ,,De boodschap is: we hebben tussen maart en juni laten zien virus eronder te kunnen krijgen met elkaar. Nu moeten we laten zien dat we virus met elkaar onder controle kunnen houden.’’ Daarbij moeten we volgens hem niet hopen dat er snel weer grote evenementen als popconcerten kunnen worden gehouden. Die kans is volgens hem heel klein gezien het aantal nieuwe besmettingen. ,,Ik ben niet optimistisch dat disco's en nachtclubs snel weer open kunnen.’’

Het kabinet wijst er nog eens op dat als de nieuwe aanscherpingen niet helpen en het aantal besmettingen blijft stijgen, nieuwe ingrijpende maatregelen niet zullen uitblijven. De Jonge: ,,Dat zal onze economie hard raken. Dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. Maar we kunnen het voorkomen door ons allemaal aan de regels te houden.’’

Kijk hier de belangrijkste momenten uit de persconferentie terug: