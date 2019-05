Kabinet: miljoenen extra voor klimaat, zorg en defensie

Het kabinet trekt honderden miljoenen extra uit voor defensie, klimaatbeleid, de zorg, en met name de jeugdzorg. Ook komt er extra geld beschikbaar voor de rechtspraak en het onderwijs. Dat staat in de Voorjaarsnota die minister Wopke Hoekstra (Financiën) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hierin staat ook dat het overheidssaldo naar verwachting in 2019 iets minder goed uitpakt dan het kabinet eerder dacht toen het de Miljoenennota presenteerde. In september was de verwachting nog dat er een overschot van 1 procent van het bruto nationaal product zou zijn, nu is de verwachting 0,9 procent voor 2019. De schuld komt zoals nu verwacht net níet onder de 50 procent. Eerder was nog de verwachting dat deze op 49,6 procent uit zou komen, maar dat wordt 50,1 procent.

Economische groei

Dit komt volgens het kabinet vooral doordat de verwachtingen van de groei van de economie omlaag zijn bijgesteld. Eerder werd de economische groei nog ingeschat op 2,6 procent, maar nu wordt de groei geraamd op 1,5 procent. ,,De economie keert daarmee terug naar een gematigder groei,’’ schrijft het ministerie van Financiën. Ook de werkloosheid lijkt iets hoger te gaan uitkomen dan een half jaar geleden gedacht. Die wordt geraamd op 3,8 procent.

Defensie

Het kabinet steekt meer geld in defensie. Voor de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO trekt het kabinet de komende jaren 162 miljoen extra uit. Tot 2024 lopen de investeringen op tot 461 miljoen euro.

Klimaat

Om het klimaatakkoord te bekostigen is er voor dit jaar 400 miljoen euro gereserveerd. Vanaf 2020 is dat 110 miljoen euro per jaar.

Zorg

Voor de jeugdzorg wordt dit jaar 420 miljoen euro extra uitgetrokken en de twee jaar daarna 300 miljoen euro per jaar. De GGZ krijgt er structureel 95 miljoen euro bij, beginnend met 50 miljoen in 2019.

Onderwijs

Omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan eerder geraamd krijgt het onderwijs er 55 miljoen euro bij. Structureel steekt het kabinet nog eens 41 miljoen euro in bèta- en techniekopleidingen.

Asiel

Omdat er door het nieuwe kinderpardon veel aanvragen nog eens moeten worden bekeken, trekt het kabinet eenmalig 13 miljoen euro uit. De hele asielketen krijgt er 100 miljoen per jaar extra bij.

Alle extra uitgaven blijven volgens het kabinet onder het zogenoemde uitgavenplafond. De extra investeringen worden vooral betaald uit meevallers die optellen tot 1,5 miljard euro. Die zaten vooral in meevallende zorguitgaven, lager uitvallende rentelasten, meevallende EU-afdrachten en hogere dividendafdrachten van staatsdeelnemingen.