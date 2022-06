Kabinet maakt per ongeluk bekend: Defensie leverde ook drones aan Oekraïne

De melding dat er drones zijn geleverd is ‘per abuis’ in de voorjaarsnota gekomen, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Defensie heeft meerdere types onbemande vliegtuigjes voor verkenningsdoeleinden. De PD-100 Black Hornet is slechts 10 centimeter lang en kan ongeveer 20 minuten in de lucht blijven. De bijna 1 meter lange Raven is veelvuldig gebruikt op missie in Afghanistan. De 2 bij 5 meter tellende X-300 Integrator kan zowel op land als op zee worden ingezet. Dit systeem verving de ScanEagle, die door Defensie veel in Mali en Somalië is ingezet.