Kabinet maakt einde aan ‘lijnkaping’

Kleine ondernemers zijn regelmatig slachtoffer van telecomaanbieders die telefonisch een aanbieding doen voor een nieuw abonnement. De verkopers gebruiken sluwe trucjes waardoor ondernemers denken dat zij korting krijgen bij hun huidige telecomaanbieder. In werkelijkheid stappen ze – ongewild – over naar een andere aanbieder.



‘Misleiding’, noemt staatssecretaris Keijzer deze praktijken in haar wetsvoorstel, dat voor consultatie online is gezet. Ondernemers zijn de dupe, omdat zij nu niet dezelfde bescherming hebben als consumenten. Voor consumenten is al jaren geregeld dat een telecomcontract pas geldig is al er daadwerkelijk een handtekening is gezet. Bij ondernemers, onder wie ruim één miljoen zzp’ers in Nederland, is mondelinge toestemming voldoende om een contract in te laten gaan.