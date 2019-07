Kabinet lijkt Huawei op diplomatieke wijze de deur te wijzen bij uitrol 5G

Het kabinet lijkt niet in zee te gaan met het Chinese techbedrijf Huawei bij de uitrol van een 5G-netwerk in ons land. Toch schuift het een definitief besluit nog even voor zich uit: in het najaar moet er een eisenpakket liggen waaraan telecomaanbieders moeten voldoen die betrokken worden bij het netwerk.

In een brief aan de Tweede Kamer wordt het bedrijf Huawei (noch het land China) bij naam genoemd. Toch lijkt het kabinet met eisen te komen die Huawei in de praktijk zullen uitsluiten.

Naar een definitief besluit van het kabinet werd lang uitgekeken, omdat er vrees bestaat dat Huawei via activiteiten in ons land tot spionage zou kunnen overgaan. Een eindoordeel ligt er echter niet: het kabinet komt in plaats daarvan in het najaar met ‘noodzakelijke aanscherpingen van eisen’ aan telecomproviders. De Tweede Kamer wordt hierover vertrouwelijk bijgepraat. Het kabinet lijkt een diplomatieke weg te kiezen om bedrijven uit landen die spioneren de deur te wijzen.

Huawei blijft daardoor nog even formeel kandidaat om betrokken te zijn bij het uitrollen van 5G, terwijl er vrees is dat het bedrijf door moederland China kan worden ingezet voor spionage of sabotage van ons land. China wordt namelijk geregeld genoemd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als land dat aanvallen op onze digitale infrastructuur uitvoert.

Achterdeur

Onlangs groeiden die zorgen toen bleek dat inlichtingendiensten AIVD en MIVD nader onderzoek deed. Technologiebedrijf Huawei zou een verborgen achterdeur hebben naar klantgegevens van een telecomproviders. Huawei zelf ontkende elke vorm van spionage uiteraard, maar dat nam de twijfel niet weg.

Het kabinet wijst er nu op dat een bedrijf als Huawei ook door het land kan worden gedwongen om te spioneren of saboteren, al noemt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) het dus bedrijf niet bij naam.

Grapperhaus schrijft in algemene termen dat er een ‘risico’ kan komen ‘voor innesteling in de Nederlandse vitale infrastructuur voor mogelijke sabotagedoeleinden’. ,,Hierdoor kunnen de aan het internet gekoppelde besturings- en controlesystemen van vitale infrastructuren, zoals drinkwatervoorziening, elektriciteitsdistributie en betalingsverkeer, verstoord worden.”

Volledig scherm Minister Ferd Grapperhaus van Justitie lijkt een diplomatieke weg te kiezen om Huawei niet betrokken te laten zijn bij de uitrol van 5G in ons land. © ANP Hij lijkt ook op China te wijzen als hij schrijft: ,,De risico’s voor de nationale veiligheid worden significant vergroot als deze dienstverleners ook nog eens afkomstig zijn uit landen die een offensief cyberprogramma voeren tegen de Nederlandse belangen.”

Eisen

Dat China noch Huawei staan genoemd in de brief, heeft volgens betrokkenen een logische reden. Enerzijds maakt het bedrijf dus formeel kans in het najaar betrokken te worden bij de 5G-installatie. Maar belangrijker: via de nieuwe eisen die nu geformuleerd worden hoeft er niet per land of bedrijf steeds opnieuw gereageerd te worden als zij zich aanbieden. Er ligt dan namelijk een raamwerk van regels om hen af te wijzen of toe te laten tot de Nederlandse markt.

Duitsland koos een soortgelijke strategie. Ook dat land besloot tot strengere regels. Huawei liet daar overigens wel op weten dat het verwachtte aan de extra eisen te kunnen voldoen.

Omdat China al een paar keer door de NCTV is aangemerkt als land dat digitale aanvallen uitvoert op ons, zou dat niettemin een reden kunnen zijn bedrijven uit dat land te weigeren, denkt een ingewijde.

Blok

Eerder al stuurde minister Blok (Buitenlandse Zaken) de nieuwe China-strategie van het kabinet naar de Tweede Kamerwaarin al stond dat het kabinet voor ‘bepaalde sleuteltechnologieën’ niet afhankelijk wil worden van China. Maar dat betekende niet zonder meer dat Huawei zou afvallen voor het 5G-netwerk.

Trump

Overigens is niet alleen ons land bezorgd over Huawei. Ook in de VS heerste vrees, maar president Donald Trump besloot juist dit weekeinde de deur weer open te zetten. Lange tijd stond de telecomgigant juist op een zwarte lijst, de zogeheten Entity List, waardoor de VS de producten weigerde. Op de G20 deze week besloot Trump echter dat Amerikaanse bedrijven weer technologie mogen verkopen aan Huawei. Voorwaarde is wel dat de producten geen gevaar mogen leveren voor de nationale veiligheid van de VS.