Kabinet legt minder schadelijk alternatief sigaret aan banden

,,We weten dat het schadelijk is", zegt RIVM-onderzoeker Yvonne Staal. ,,Maar hoe schadelijk precies, daar is het nog te vroeg voor. Er zitten in ieder geval kankerverwekkende stoffen in, dus het risico op die ziekte en andere aandoeningen loop je sowieso. Daarnaast is het product ongeveer net zo verslavend als een sigaret, als je kijkt naar het nicotinegehalte."