Kabinet lanceert groeifonds van 20 miljard, eerste projecten nog deze regeerperiode

Interview Minister Hoekstra: stijgende zorgkosten zijn niet vol te houden

2 januari De kosten van de gezondheidszorg stijgen de komende jaren in een tempo dat Nederland niet kan volhouden. Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra is het ‘heel simpel’: ,,Deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar”, zegt hij in een interview met deze krant.