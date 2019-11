Kabinet komt met aanpak tegen anorexia

Zo moeten er verspreid over het land opnamebedden komen die bedoeld zijn voor patiënten met eetstoornissen. Verder dienen er expertcentra te worden opgezet voor de signalering, om tekorten in regionale zorg in beeld te brengen, voor scholing van hulpverleners en om second opinions te verstrekken over de ziektebeelden. Ook moet kennis over een aandoening als anorexia via een landelijk netwerk worden gedeeld. En het is nodig dat er meer cijfers beschikbaar komen.



Meten en leren op basis van data is heel belangrijk, vertelt programmaleider Monika Scholten van K-EET. ,,Op dit moment kunnen we slechts schatten hoeveel jonge mensen aan anorexia overlijden. Dit komt onder andere omdat de oorzaak van het overlijden anders wordt geregistreerd. Dus er zijn betere data nodig.”



Voor de expertisecentra voor jongeren met meervoudige (eet)stoornissen wordt, door een door de Kamer aangenomen wetswijziging van GroenLinks, in 2020 eenmalig een bedrag van 11,5 miljoen euro vrijgemaakt. Op vaste basis is hiervoor vanaf 2021 een bedrag van 26 miljoen gereserveerd.