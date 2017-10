'Kabinet komt met 500 miljoen voor extra hulp leerkrachten'

Het kabinet steekt de extra miljoenen in extra hulp voor de leerkrachten en kleinere klassen. Vakbonden vroegen eerder om een financiële injectie van 1,4 miljard euro in het basisonderwijs, waaronder 900 miljoen voor het salaris van de leerkrachten. Eerder stelde het demissionaire kabinet dat het komend jaar 270 miljoen euro uittrekt voor een eerste verhoging van de lerarensalarissen in het basisonderwijs. Basisschoolleraren staken morgen de hele dag. Inzet van de staking is een hoger salaris en een lagere werkdruk. Volgens organisatie Primair Onderwijs in Actie volgt er in november een nieuwe actie als de leraren niet hun zin krijgen.

'Fantastisch nieuws'

Een woordvoerder van lerarencollectief PO in Actie, initiatiefnemer van de staking van morgen, noemt het bericht 'fantastisch nieuws' ,,Een van onze twee eisen waar dus helemaal aan voldaan gaat worden. Het verrast ons echter ook niet helemaal, omdat dit kabinet eerder al hart voor de zaak toonde en aangaf dat een verlaging van de werkdruk van basisschoolleraren op de agenda stond. We nodigen ze dan ook uit voor een discussie over de salariskloof, die wij nog steeds overbrugd willen zien worden.''



Volgens PO in Actie beïnvloedt de knieval van het nieuwe kabinet niet de staking van morgen, die gewoon doorgaat. ,,Als Mark Rutte me nou had gebeld en zwart op wit bewijs had gegeven van deze maatregel, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar we blijven voorlopig nog sceptisch, omdat er nog geen contact met ons is gelegd. Het zou niet de eerste keer zijn dat er A wordt gezegd, maar B wordt gedaan.''