Kabinet is om: zorgpersoneel krijgt meer loon, maar rekening komt niet bij bedrijfsleven

Het demissionaire kabinet trekt alsnog 675 miljoen euro uit voor extra zorgsalaris. Maar bedrijven draaien daar niet voor op, terwijl de Tweede Kamer daar in meerderheid om vraagt. Wel stijgt de zorgpremie met 13 euro per jaar om de loonstijging deels te dekken.

Partijen in het parlement beschouwen de nu beloofde anderhalf procent extra loon als een ‘eerste noodzakelijke stap’. Zo’n zestig procent van de mensen op de zorgwerkvloer - ‘de middengroepen’ - zullen profiteren van de salarisstijging, die komt bovenop de geplande toename van 2,5 procent voor alle zorgpersoneel volgend jaar en eerdere incidentele coronabonussen.

Het demissionaire kabinet wilde de portemonnee eigenlijk nog niet trekken en verwees steeds naar de nieuwe regering voor ingrijpende loonmaatregelen. Maar de Tweede Kamer protesteerde vorige week opnieuw. Omdat de ChristenUnie zich niet langer gebonden voelde aan de coalitie op dit punt kreeg de salariswens een meerderheid.

Bedrijven

De Kamer wil de belasting voor het bedrijfsleven verhogen om de salarissen in de zorg te laten stijgen, maar daar wil het demissionaire kabinet duidelijk niet aan.

Wel stijgt de zorgpremie jaarlijks met 13 euro om de loonstijging te financieren. De rest van de dekking - iets meer dan de helft - moet nog gevonden worden in overleg met de Tweede Kamer.

GroenLinks-leider Jesse Klaver reageerde kritisch op die financiering: ,,Het demissionaire kabinet negeert de wens van de Kamer. Je kunt dit gewoon via de vennootschapsbelasting doen.” Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen: ,,Dit is niet de bedoeling van de motie.” SP-leider Lilian Marijnissen: ,,Dit is echt onzin. Als je het wil, kan het. Dit is techniek. Het gaat erom: dit demissionaire kabinet voert niet uit wat de Kamer wil. De winstbelasting moet omhoog.”

Maar demissionair premier Mark Rutte stelt dat dat ‘wettelijk niet kan’ voor ongeveer de helft van de salarisstijging. ,,Dan heb je een wetswijziging nodig. En daarbij: bedrijven hebben een lastenverhoging van 6,2 miljard euro deze kabinetsperiode, burgers hebben een lastenverlichting van 3,9 miljard.”

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Lilian Marijnissen (SP) en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens de Algemene Beschouwingen. © ANP

SP-leider Marijnissen benadrukte vorige week nog dat er snel meer loon naar zorgpersoneel moet: ,,Het is hard nodig. Vandaag kwam er weer een WRR-rapport waarin de onderzoekers benadrukken hoe groot de tekorten in de zorg zijn. Extra waardering is dus hard nodig.”

Het plan van CU en SP was in lijn met een van de scenario’s die de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs adviseerde in haar ‘actie-agenda voor de zorg’. De zorg kampt met een structureel personeelstekort en problemen rond overbelasting. Onder meer een betere salariëring kan helpen, stelt de SER.