Kabinet: half december eerste voorzichtige versoepeling als cijfers blijven dalen

Dat kondigde premier Mark Rutte vanavond aan tijdens een persconferentie. Over de viering van Sinterklaas was hij nog streng: ,,Verdeel het desnoods over een paar avonden’’, zei Rutte. ,,Dat klinkt streng’’, zei hij, ‘maar is nu even nodig’.

Ook over de kerst wilde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geen coulance in het vooruitzicht stellen. ,,We snakken allemaal naar meer samen uit en minder thuis. Maar we hebben rond de zomer geleerd dat je maatregelen ook te snel kunt loslaten. Dan grijpt het virus weer een kans. We moeten dus behoedzaam zijn.’’

Hij zei wel dat het kabinet half december een ‘kleine stap’ zou willen zetten met het versoepelen van maatregelen, als de cijfers blijven dalen. Wat dat precies gaat inhouden, zei hij niet, behalve dat dit 8 december bekend gemaakt zal worden.

Het ‘zou kunnen’ dat dit de heropening van restaurants gaat zijn, of dat mensen meer gasten thuis mogen ontvangen. ,,Of zelfs allebei. Maar juist omdat we dat niet met zekerheid kunnen zeggen, is het beter daar nu niets over te zeggen.” Ook merkte hij op: ,,We moeten wel zorgen dat we elkaar met kerst geen derde golf cadeau doen.”

Pas als het aantal besmettingen per dag lager is dan 3600 en er minder dan 10 ic-opnames per etmaal zijn, zijn er 'mogelijkheden’ om half december maatregelen af te bouwen.

Premier Mark Rutte ziet verder met tevredenheid dat het aantal besmettingen daalt. ,,De cijfers die elke dag tot ons komen zijn nog te hoog, maar de trend is dalend, dat is positief. De cijfers laten zien dat de maatregelen werken, of eigenlijk dat ons gedrag werkt. Al met al houdt het overgrote deel van Nederland zich aan de regels. Dat is een compliment waard.”

Kritisch

Toch was hij ook kritisch: nog te veel mensen werken niet thuis, terwijl dat wel kan. En ook in de supermarkten wordt volgens hem te weinig afstand gehouden. ,,Het is lastig, maar het moet wel.”

Minister De Jonge zei blij te zijn met de berichten dat er veilige en werkende vaccins op de markt lijken te komen. Als ‘alles meezit’ kunnen de eerste inentingen in de ‘eerste maanden’ van volgend jaar plaatsvinden, zei hij. Volgens De Jonge werkt het kabinet aan een ‘vaccinatiestrategie'.

Hij verwacht dat Nederland in de ‘tweede helft’ van januari pas in de laagste risicograad terecht zal komen, die van waakzaam, waardoor er meer maatregelen zouden kunnen worden afgeschaald. Wanneer bijvoorbeeld de horeca weer open kan, of er gesport kan worden, hielden Rutte en De Jonge in het midden.

Testen

De Jonge kondigde aan dat mensen zich vanaf 1 december kunnen laten testen als ze erachter komen dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, ook als ze geen klachten hebben. Na een bericht van de corona-app CoronaMelder of het bron- en contactonderzoek is testen zonder coronasymptomen mogelijk. Dat gebeurt vijf dagen na het contact. Als de test negatief is, hoef je daarna niet meer in quarantaine, zei De Jonge. Nu moet je na contact nog tien dagen in quarantaine, en kan je je zonder klachten niet laten testen.

Canada

Het kabinet is nog terughoudend als het gaat om versoepelingen voor Sinterklaas en kerst. In het coalitieoverleg maandagochtend met premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werd al gesproken over Canada.

In dat land werd op 12 oktober (hun versie van) Thanksgiving gevierd. Hoewel de overheid waarschuwde dat alleen per huishouden te doen, werden er ‘clusters’ van besmettingen ontdekt doordat mensen toch in grotere kring bijeen waren gekomen. In de weken erna werd een explosie geconstateerd in het aantal besmettingen. In het coalitieberaad is daarom vrees voor zo’n ‘Canadese terugslag’.

Het kabinet heeft, zoals verwacht, bevestigd dat Nederland vanaf morgen terugkeert naar de maatregelen die half oktober werden afgekondigd. Dit betekent dat thuis maximaal drie gasten per dag mogen worden ontvangen. Ook zijn openbare locaties als theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen weer geopend.

Vanaf nu gelden (weer) de volgende regels: -Alle theaters, bioscopen en concertzalen in Nederland zijn weer open, maar met maximaal dertig man publiek -Evenementen zijn nog verboden, van kermissen tot buitenconcerten -In de buitenlucht mag je maar met maximaal 4 personen samenkomen. Thuis mogen drie gasten per dag worden ontvangen. -Alle horeca blijft nog gesloten. Alleen afhaalloketten blijven open. -Amateursportwedstrijden voor volwassenen én kinderen zijn nog verboden. Trainingen mogen wel, maar maximaal met 4 personen en alleen op 1,5 meter. Thuis douchen. -Vanaf 20.00 uur geldt nog steeds een verbod op verkoop drank en softdrugs en het gebruik in het openbaar -Geen koopavonden meer, behalve voor supermarkten. -Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis:

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. © ANP