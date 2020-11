Kabinet hakt nog geen knopen door, mogelijk groepsgrootte kleiner en bioscopen dicht

Catshuis-overlegHet kabinet heeft vandaag in het Catshuis nog geen knopen doorgehakt over nieuwe coronamaatregelen, al beginnen de besmettingscijfers terug te lopen. Volgens RTL Nieuws en De Telegraaf moeten musea, bioscopen en theaters vanaf donderdag waarschijnlijk twee weken dicht. Ook gaat het maximum aantal mensen dat samen op straat mag mogelijk omlaag: van vier naar twee.

In de ambtswoning van de premier, het Catshuis, heeft het kabinet tot ongeveer 19.00 uur met experts gesproken over de huidige corona-aanpak. De vraag is: zijn extra ingrepen noodzakelijk en wenselijk?

Volgens een Haagse ingewijde moet ‘alles de komende dagen nog besloten worden’. ,,De druk op de zorg is nog niet weg.” Een bericht van RTL Nieuws dat de horeca wellicht tot na oud en nieuw dicht moet en het kabinet misschien gaat adviseren om met de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan, wordt door meerdere ingewijden vooralsnog niet bevestigd.

Het aantal gemelde coronabesmettingen is vandaag opnieuw gedaald, tot onder de 9.000, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen zaterdagochtend en zondagochtend kwam er bij het RIVM 8740 meldingen binnen van positieve tests.

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten is gestegen met 45 ten opzichte van zaterdag. In totaal zijn er nu 2493 patiënten. Op de intensive care liggen momenteel 583 coronapatiënten, 1 minder dan op zaterdag. Daarvan liggen twee patiënten op een ic in Duitsland.

Volledige lockdown?

Premier Rutte en coronaminister De Jonge geven dinsdag weer een persconferentie over de stand van zaken. Terwijl veel landen in Europa terug zijn gegaan naar een volledige lockdown, lijkt het alsof eerdere maatregelen (zoals een sluiting van de horeca) bij ons beginnen te werken.

Afgelopen vrijdag zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie: ,,We zijn bereid elke denkbare maatregel te nemen als het nodig is, maar op dit moment zien we dat het pakket dat er nu ligt, gegeven de eerste voorzichtige indicaties van hoe het met de verspreiding van het virus gaat, in ieder geval nu geen aanleiding geeft vandaag of morgen om extra maatregelen te nemen.”

De berichten zijn volgens Rutte gematigd positief. ,,Maar we hebben ook af te wegen of we die trend willen versnellen met extra maatregelen. En wat voor schade levert dat dan weer op?”

Deze week zal het kabinet ook nog besluiten of een eenmalig compleet vuurwerkverbod deze jaarwisseling nodig is, zodat de zorg zich niet hoeft bezig te houden met deze slachtoffers.