Kabinet gooit het over een andere boeg

Ineens richt premier Mark Rutte zich rechtstreeks tot de jeugd. ,,Het coronavirus zet het land op zijn kop en zeker ook jullie leven.’’ Hij geeft ze een groot compliment en roept ze op mee te denken over hoe we ‘ons land’ de komende tijd gaan inrichten. Hij wil ook zelf met ze praten via internet en op het Catshuis om hun ideeën te horen.