Kabinet geeft geld voor Rohingya-vluchtelingen Myanmar

Ook in de provincie Rakhine in Myanmar zijn veel moslims ontheemd. Hulpverleners hebben geen toegang tot dit gebied. ,,Zodra de situatie het wel toelaat, gaan we bekijken wat we ook daar kunnen doen", aldus minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking).



De Rohingya proberen te ontsnappen aan het ergste geweld in het noordwesten van Myanmar in de laatste vijf jaar. Dat begon twee weken geleden met een aanval van een groep militante Rohingya in de deelstaat Rakhine op enkele politieposten en een legerbasis. Daarbij kwamen ten minste 59 opstandelingen en twaalf leden van veiligheidstroepen om het leven.



In de westelijke provincie Rakhine is ongeveer 40 procent moslim. Er zijn hier al vele jaren spanningen met de boeddhistische meerderheid. Myanmar ontzegt de Rohingya alle burgerrechten en bestempelt ze als illegale immigranten uit Bangladesh. De Rohingya menen echter dat zij behoren tot de originele bewoners van het land.