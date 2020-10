Kabinet gaat reizen naar ‘oranje gebieden’ actief ontmoedigen

Alarm over corona in gevangenis­sen: volle cellen ‘onverant­woord’

8 oktober Het is ‘onverantwoord’ om meerpersoonscellen te gebruiken in gevangenissen nu het coronavirus rondwaart in ons land. Dat schrijft de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vertrouwelijk advies aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).