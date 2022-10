Kabinet gaat in tegen Kamer: tóch regeringsafvaardiging naar WK in Qatar, wie blijft nog onduidelijk

Het kabinet trotseert de Tweede Kamer en stuurt tóch een delegatie naar het WK voetbal in Qatar. Maar wie er volgende maand afreist naar de Golfstaat, daarover wordt later een knoop doorgehakt.

Het kabinet schuift daarmee het definitieve besluit over wie namens de regering naar het WK gaat, nog voor zich uit. Dat staat in de brief die ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) en Conny Helder (Sport, VVD) zojuist naar de Tweede Kamer stuurden. Veel tijd is daarvoor niet, het WK begint op 20 november. Omdat het kabinet rept over ‘een regeringsdelegatie ter aanmoediging van het Nederlands elftal’, houdt het kabinet de optie open dat ook koning Willem-Alexander nog kan afreizen.

Het WK in Qatar is omstreden omdat de mensenrechtensituatie te wensen overlaat en het land arbeidsmigranten inzette bij de bouw van de voetbalstadions. Door slechte werkomstandigheden kwamen daarbij arbeiders om het leven; volgens The Guardian kwamen sinds het aanwijzen van Qatar als gastland 6500 mensen om.

Door de arbeidsomstandigheden in het land, is het besluit volgens ingewijden ‘een dilemma’ geweest. Het kabinet stelt dat er in Qatar al veel is verbeterd sinds er internationale verontwaardiging over ontstond. Wel erkent het dat het nog steeds een punt van zorg is. Maar het kabinet redeneert ook dat de omstandigheden niet verbeteren als er niemand van het kabinet naar het WK gaat.

Bovendien wijst Hoekstra erop dat Nederland alleen zou staan met zo'n boycot. EU-lidstaten en andere ‘gelijkgezinde landen’ die ook zorgen hebben over de positie van arbeidsmigranten, zijn volgens de ministers wel ‘voornemens een officiële delegatie af te vaardigen’. ‘Een Nederlandse Alleingang zou de constructief-kritische dialoog met Qatar, ook op het gebied van mensenrechten, ondergraven', aldus Hoekstra en Helder.

Het kabinet sprak de afgelopen tijd met organisaties die actief zijn in Qatar. Die zouden ‘met regelmaat het belang van samenwerking en kritische dialoog’ hebben benadrukt. Door tegen de wens van de Kamer in toch een delegatie te sturen, kiest het kabinet ‘voor samenwerking met Qatar met het oog op duurzame verandering'.

De Tweede Kamer keerde zich al begin 2021 tegen het sturen van welke afvaardiging van de regering dan ook. Een ruime meerderheid schaarde zich achter een SP-motie die pleitte voor een boycot, waaronder coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. De partijleiders van die partijen spraken zich ook expliciet uit tegen Qatar als gastland en een diplomatieke boycot van het sportevenement.

Dat het kabinet de wens van de Kamer negeert, heeft te maken met de hechte band die Nederland het afgelopen jaar kreeg met Qatar. Eerst hielp het land Nederland bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan toen dat op andere manieren niet meer kon, nu heeft ons land Qatar nodig vanwege de ‘nieuwe ongekende geopolitieke uitdagingen’ zoals de energiecrisis die uitbrak na de Russische inval in Oekraïne.

‘Nederland heeft partners nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden’, schrijven de ministers. ‘Het aanknopen, hebben en onderhouden van relaties ook met landen die niet op alle dossiers like-minded zijn, is ook daardoor steeds belangrijker geworden.’ Het kabinet ‘hecht aan een goede relatie met Qatar’.

Import van Russisch gas is door de oorlog in Oekraïne zowel onwenselijk als onmogelijk. Landen zoeken naarstig naar andere leveranciers van gas. Qatar is een van de grootste exporteurs van LNG ter wereld. Het land nu schofferen door als enige land voor een diplomatieke boycot te kiezen, zou voor de energie-export grote gevolgen kunnen hebben.

Het kabinet worstelde de afgelopen weken met de kwestie-Qatar. Het kan van aangenomen Kamermoties afwijken, mits daarvoor zwaarwegende redenen zijn. Die denkt het kabinet dus te hebben. De afgelopen weken werd er achter de schermen gesproken met de Kamer, stellen ingewijden.

De verwachting was dat daaruit een soort compromis zou komen, dat Nederland de kleinst mogelijke regeringsdelegatie zou sturen. Dan zou het gaan om één minister, mogelijk minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport of buitenlandminister Hoekstra. Koning Willem-Alexander, die bekend staat als groot sportliefhebber, en premier Mark Rutte zouden dan thuisblijven. Dat hete hangijzer schuift het kabinet nog even voor zich uit. Wanneer daarover een besluit komt, is onbekend.

Tegen het sturen van alleen sportminister Helder zijn in de Kamer ook bezwaren. Door de ‘minister van feesten’ te sturen, zou het kabinet niet het signaal geven dat het de mensenrechtensituatie in Qatar serieus neemt.

De SP, die in februari 2021 de motie vóór een boycot van het WK in Qatar indiende, noemt het kabinetsbesluit ‘een pijnlijke vertoning'. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, noemt de beslissing van het kabinet om toch naar Qatar te reizen ‘een teleurstelling’.

