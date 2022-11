Kabinet gaat ‘geen noodpakketten uitdelen’, wel komt er een speciale website

In een interview met deze site stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg dat iedere Nederlander zichzelf 48 uur moet kunnen redden als een cyberaanval of ramp het land platlegt en dat daar binnenkort een campagne voor start.

Dat het kabinet komt met voorlichting om Nederlanders voor te bereiden op een ramp of cyberaanval, komt door onderzoeken die het afgelopen jaar zijn gedaan onder de bevolking, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie, VVD) in het Vragenuur. Hij verving Justitieminister Dilan Yesilgöz, die in de VS is. ,,Daarin hebben we gezien dat er veel vragen leven.”