Kabinet gaat ervoor: basisscholen open in tweede week februari

Er moet ‘iets heel geks’ gebeuren willen de scholen niet opengaan op 8 februari, zei minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) vanmiddag na afloop van de ministerraad. ,,We hebben ook oog voor de nevenschade die kinderen nu te verduren hebben.” Premier Mark Rutte wilde niet vooruitlopen op komende versoepelingen, daarvoor is het onderzoek naar de Britse variant in Lansingerland doorslaggevend: ,,We moeten eerst weten hoe groot het risico is. Zodra er weer iets kan, heeft het basisonderwijs de voorkeur.”

Diverse ingewijden stellen dat er ruimte is voor basisscholen en kinderopvangverblijven om weer live les te gaan geven, al moet nog overleg volgen met onder meer de PO-raad over hoe dat veilig kan. Zo is er de mogelijkheid dat kinderen voornamelijk nauw contact hebben met een vaste ‘buddy’, ook intensiever testen is een optie, meldt een bron binnen het OMT.

Met een licht dalend aantal infecties (gemiddeld nu onder de 4600 per dag) en stabilisatie in de ziekenhuizen staan veel seinen op groen voor het basisonderwijs. Van een gedeeltelijke heropening (met cohorten, zoals in het voorjaar) hoeft ditmaal ook geen sprake te zijn. ,,Maar over details wordt nog gesproken.”

Vandaag kwam het OMT bijeen, zondag vergaderen ministers nog in het Catshuis, dinsdag volgt dan weer een persconferentie. De rest van de lockdown-maatregelen wordt vermoedelijk verlengd, al is er nog onduidelijkheid over de avondklok.



Die zou snel overboord moeten, maar daar is nog geen zekerheid over. Het effect van de maatregel is nog niet echt zichtbaar in de R-waarde en de infectie-aantallen, weet een OMT-lid, maar het kabinet heeft wel beloofd de avondklok ‘zo snel mogelijk’ in de prullenbak te gooien. Hervatting van het basisonderwijs staat ook al lang bovenaan het versoepelingslijstje op het Binnenhof. Leerachterstanden lopen op, ook psychologische effecten bij de jeugd en het risico van onveilige thuissituaties zijn niet te onderschatten, waarschuwen experts.

Exit-plan

Vandaag sprak het kabinet ook over een nieuwe ‘exit-strategie’, het stappenplan voor toekomstige versoepelingen. Eerder lekte al uit dat de volgorde van de route uit de lockdown vaststaat: als de coronacurve verder daalt, gaan dus eerst basisscholen open, daarna of tegelijkertijd kan de avondklok geschrapt worden, pas dan mogen middelbare scholen weer live lesgeven, waarna winkels en contactberoepen stapsgewijs open kunnen.

Komende dinsdag maken premier Rutte en minister De Jonge de details van de exit-strategie bekend.

