Kabinet doet piekbelasters eenmalig aanbod: vergoeding tot 120 procent van marktwaarde

Piekbelasters zijn bedrijven die op dit moment de natuur de meeste schade toebrengen. Als een boer stopt, kan die tot 120 procent van de waarde van zijn boerderij vergoed krijgen. Dat bevestigen meerdere kabinetsbronnen aan deze nieuwssite.

Daarmee komt er onder meer ruimte om een vergunning te geven aan meer dan 2500 bedrijven die door een uitspraak van de Raad van State in 2019 in de knel kwamen te zitten, de zogeheten PAS-melders. Dit zijn bedrijven die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hadden gemeld dat zij weinig stikstof uitstoten. Dan hoefden zij van de overheid géén vergunning aan te vragen. Maar omdat de hoogste rechter dat beleid naar de prullenbak verwees, zitten die bedrijven nu zonder vergunning en dreigen zij hoge boetes te krijgen.

Vanaf april 2023

De regeling zou ingaan per 1 april 2023 en zo'n anderhalf jaar open staan. Naast deze regeling kunnen bedrijven ook innovaties gebruiken om de stikstofuitstoot te beperken. Verder kunnen bedrijven ook kiezen voor een duurzamere vorm van boeren, door bijvoorbeeld geen vee meer te houden maar over te stappen op akkerbouw. Ook verplaatsing waardoor bedrijven verder van stikstofgevoelige natuurgebieden af komen te liggen, is een optie.

Het kabinet reageert hiermee op het advies dat onafhankelijk stikstofbemiddelaar Johan Remkes begin oktober uitbracht. De oud-VVD-minister betoogde toen dat het kabinet na jaren van ‘zwalkend beleid’ razendsnel in actie moet komen om te voorkomen dat Nederland op slot wordt gezet. Binnen een jaar moeten 500 tot 600 bedrijven drastisch stikstofuitstoot verminderen door uitkoop, verhuizen of andere bedrijfsvoering, zo adviseerde de kabinetsadviseur toen.

De brief waarin dit staat is vanmorgen al open hoofdlijnen akkoord bevonden door de betrokken ministers. Vanavond wordt dit met coalitiebronnen besproken en morgen krijgen organisaties, zoals LTO, Bouwend Nederland en VNO-NCW, inzage. Vrijdag zal de voltallige ministerraad zich er nog over buigen.

Geleerd

Bestuurslid Erik luijten van Agractie laat in een eerste reactie weten blij te zijn dat het kabinet ‘in elk geval iets heeft geleerd.’ ,,Een vergoeding van 120 procent van de marktwaarde klinkt zeker niet gek. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen of dat genoeg is voor boeren om nu hun bedrijf te verkopen. Dat is toch een individuele afweging.”

Belangrijk bij die keuzes is ook hoe de vergoeding moet worden afgerekend met de Belastingdienst. ,,Als het via de belasting weer terugkomt in de staatskas, dan is het nog maar de vraag hoe interessant dit aanbod is.” En nog belangrijker vindt Luijten het om te weten welke voorwaarden er aan dit bod worden gekoppeld. ,,Als boeren hun passie niet op een plek elders kunnen voortzetten, dan vrees ik dat dit alleen interessant is voor de 55-plussers. Maar op veel plekken zitten ook veel jonge gezinnen. Die ga je met een zak geld alleen niet overhalen. Zij willen ook perspectief houden en zeker geen beroepsverbod de rest van hun leven.”

Meeste piekbelasters agrariërs

De bedrijven die zo snel mogelijk moeten worden uitgekocht, kunnen wat Remkes betreft zowel uit de agrarische als uit andere sectoren komen. Hij verwacht wel dat de meeste piekbelasters agrariërs zullen zijn. Als het binnen een jaar niet lukt om die boeren vrijwillig uit te kopen, dan moet de overheid wat Remkes betreft overgaan tot verplichte uitkoop, iets wat hij ‘in the end niet onmogelijk’ noemt. ,,Een stok achter de deur is nodig”, zo betoogde hij eerder.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) draagt de landbouw in Nederland voor 46 procent bij aan de stikstofuitstoot. Het verkeer is goed voor 11 procent, industrie en woningen voor 8 procent.

