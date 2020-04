Kabinet denkt aan publiek gefinancierde kinderopvang

Slob tempert verwachtin­gen: middelbare scholen mogelijk ook na 1 juni nog niet open

29 april Ook na 1 juni kunnen de middelbare scholen mogelijk niet allemaal open. Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is de druk op het openbaar vervoer en de openbare ruimte leidend. Als alle middelbare scholen weer open gaan, wordt die druk groter. ,,Ik wil de verwachtingen temperen dat alles weer open gaat en iedereen weer naar het voortgezet onderwijs kan”, zei hij woensdag in een Kamerdebat. ,,We hopen wel dat er wat ruimte gaat komen.”