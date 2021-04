Kabinet buigt zich over versoepeling lockdown

Een deel van het kabinet komt vanmiddag weer bijeen in het Catshuis om te praten over eventuele versoepeling van de coronaregels. De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) vinden het daar nog te vroeg voor. Ook het kabinet is voorzichtig: het aantal besmettingen is nog steeds hoog.

Afgelopen vrijdag temperde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de verwachtingen al. Het lijkt erop dat de derde golf weliswaar minder hevig wordt dan vooraf gedacht, maar nog steeds zien ziekenhuizen het aantal coronapatiënten stijgen. ,,We gaan geen domme dingen doen voor de zorg’’, zei De Jonge in televisieprogramma Beau.

Het kabinet heeft vorige week wel aan het OMT gevraagd te kijken naar een plan om de samenleving weer te openen. In dat plan staat onder andere dat de terrassen weer open zouden kunnen op 21 april. Ook zouden winkels dan weer meer klanten kunnen ontvangen, zou de avondklok worden afgeschaft en zou de bezoekregeling thuis weer kunnen worden uitgebreid. Nu is het advies nog om niet meer dan één bezoeker thuis te ontvangen. Betrokkenen benadrukken dat dit niet betekent dat die versoepelingen er ook allemaal deze maand komen.

Dilemma

Het kabinet zit met een dilemma. Want hoewel de ziekenhuizen nog de handen vol hebben aan coronapatiënten en het aantal besmettingen nog steeds hoog is, zijn de ontwikkelingen achter de cijfers wel gunstig. Het zogeheten R-getal (hoeveel personen worden aangestoken door een besmet iemand) lijkt onder de 1 gezakt. Dat zou betekenen dat de epidemie op zijn retour is. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zijn ook steeds meer mensen veilig. Reden voor het kabinet om nu na te denken over afbouw van de lockdown. De vraag is alleen: per wanneer?

Bronnen rond het kabinet wijzen er op dat de kans klein is dat komende week al veel versoepelingen worden aangekondigd. Daarvoor gaat het nog net niet goed genoeg. Ook is het kabinet huiverig om nu al iets te beloven met het risico dat dat over een week weer moet worden ingetrokken. Het verloop van de pandemie is nog grillig. In de ons omringende landen zijn de coronamaatregelen juist net weer aangescherpt.

Het kabinet praat vanmiddag ook over heropening van het hoger onderwijs per 26 april. Studenten zouden dan met behulp van sneltests weer veilig colleges kunnen volgen op hun hogeschool of universiteit. Dinsdagochtend praat het hele kabinet over de verdere corona-aanpak. Die avond is er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister De Jonge.

