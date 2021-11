Kabinet buigt zich over ingrijpen, winterse lockdown ligt op tafel

Met de enorme virusgolf lijkt sluiting van sectoren als de horeca en detailhandel, bezoekverboden en misschien zelfs scholensluiting effectief, maar de vraag is of er voldoende draagvlak is. ,,Meer dan acht op de tien mensen zijn volledig gevaccineerd, die zullen zich afvragen waarom ze zich aan maatregelen moeten houden”, stelt een Haagse bron. ,,Dat is veel ingewikkelder dan vorig jaar.”



Minister De Jonge zei gisteren wel dat je niet zomaar de lockdownhamer van de plank moet halen: ,,We moeten nooit makkelijk denken over nieuwe maatregelen. Die zullen altijd pijn doen. Daarom moeten we kijken: wat is er nodig, hoe eerlijk en hoe passend zijn maatregelen? Maar de zorg moet toegankelijk blijven, die komt in het gedrang.”



Ziekenhuizen moeten nu al een groot deel van hun planbare zorg uitstellen. In Limburg wordt zelfs ingrijpende, planbare zorg afgezegd. Dit betekent dat veel kanker-, hart- en hersenoperaties in die provincie worden uitgesteld.



Ic-voorzitter Diederik Gommers schetste het woensdag al in een gesprek met Kamerleden: hij kan het niet verkroppen als bij stijgende aantallen code zwart nadert en hij patiënten en families moet zeggen dat er geen plek is op de ic, terwijl even verderop kroegentochten en kerstshoppen mogelijk blijven.