Kabinet broedt op deze ingrepen: coronapas op meer plekken, thuiswerken en afstand houden

Dat melden Haagse bronnen aan deze site na de Catshuissessie vandaag. ,,We hebben dit weekend huiswerk, diverse maatregelen worden eerst verder onderzocht”, zegt een ingewijde. Met oplopende infectie- en ziekenshuiscijfers zoekt het kabinet instrumenten die snel resultaat boeken en dus niet te veel tijd kosten om juridisch te regelen.

De coronapas met QR-code kan relatief eenvoudig breder ingezet worden in bijvoorbeeld culturele instellingen, doorstroomlocaties, sportscholen en zwembaden. ,,Maar het invoeren van de coronapas bij bedrijven kost bijvoorbeeld meer tijd, omdat de wet moet worden aangepast”, zegt een bron.

Een speciale aanpak in lokale brandhaarden - in grote steden en de Biblebelt gaan de grafieken hard omhoog - wordt bekeken. Maar daarvoor is ook de steun van burgemeesters nodig. Eerder verzetten die zich juist tegen lokale maatregelen.

Het kabinet wil daarom maandag, bij het burgemeestersberaad, de bal bij gemeenten zelf leggen. Vooral de steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. ,,Er zijn wel klachten dat in Den Haag en Amsterdam de handhaving te wensen over laat. Daar is dus nog wel winst te halen, wellicht zelf met verscherpte maatregelen, maar dan moeten zij dat echt zelf instigeren", aldus een ingewijde.

Uit beeld

Harde lockdownregels - avondklok, schoolsluiting en winkels dicht - zijn voorlopig uit beeld, bevestigen bronnen. Maar wel wordt mensen dinsdag bij de persconferentie waarschijnlijk opnieuw gevraagd afstand te houden, massa’s te mijden en zoveel mogelijk thuis te werken, zoals deze site gisteren al berichtte. Betrokkenen broeden nu op de precieze vorm en boodschap: een afstandsregel wettelijk verankeren, kost weken. Een dringend beroep zou alvast kunnen werken, schetsen bronnen.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte bij aankomst bij het Catshuisberaad. © ANP Want die afstand houden heeft zin, benadrukt een OMT-lid ook: ,,Dat hebben we altijd gezegd.” Maar formele herinvoering van die regel ligt gevoelig op het Binnenhof, pas een maand geleden werd de anderhalve metersamenleving enthousiast geschrapt. Over herinvoering van de mondkapplicht wordt nog vergaderd.

Speciale regels voor ongevaccineerden - bijvoorbeeld door hen de toegang tot horeca te ontzeggen - komen er vooralsnog niet. Al is de uitbreiding van het QR-systeem voor hen wel degelijk een extra hobbel. Niet-gevaccineerde personen moeten dan vaker testen.

Experts en politici vinden scherpere maatregelen tegen ongevaccineerden niet wenselijk en onpraktisch, ook omdat de vaccins niet honderd procent werken tegen ziekenhuisopname en verspreiding. ,,Het gaat wel heel erg hard tegen individuele vrijheden in”, zei OMT-lid en arts-microbioloog Jan Kluytmans eerder deze week in de media.

Maatregelen

Ingrijpen is nodig nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zo hard oploopt dat andere operaties weer afgezegd moeten worden. Momenteel liggen er 1021 patiënten met corona in het ziekenhuis, 300 meer dan ruim een week geleden. Dat is in absolute zin nog altijd minder dan in eerdere coronagolven, maar de ic-capaciteit is nu beperkt door personeelsproblemen en de grote zorgvraag voor andere ingrepen.

Na een marathonvergadering van het Outbreak Managament Team (OMT) gisteren zetten de meest betrokken bewindspersonen na een briefing van Jaap van Dissel vandaag de lijnen uit, dinsdag neemt het demissionaire kabinet dan een besluit en is er weer een coronapersconferentie.

Hoeveel effect maatregelen hebben is meer dan ooit de vraag. Meer dan acht op de tien Nederlanders is volledig gevaccineerd en zal zich grotendeels veilig wanen. Dat zal ook effect hebben op naleving van gedragsmaatregelen. Het kabinet worstelt met de taaiste fase van de crisis nu zoveel mensen gevaccineerd zijn maar er nog altijd te veel toestroom naar ziekenhuizen is. Ondertussen dalen het vertrouwen in de aanpak en draagvlak voor maatregelen.