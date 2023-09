Kabinet biedt kinderen nóg een jaar gratis schoolmaaltijden aan

Rechter is snoeihard: politiek belooft toeslagen­ou­ders meer dan waarge­maakt kan worden

In een keihard vonnis heeft de Raad van State afgerekend met de manier waarop de politiek nu omgaat met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Vele ouders wachten nog altijd langer op een besluit over hun compensatie dan de wet voorschrijft. Zij stappen daarom naar de rechter, waar de zaken zich opstapelen. Terwijl kabinet en Tweede Kamer als wetgever hadden kunnen voorzien dat er meer tijd nodig was om de verzoeken af te handelen.