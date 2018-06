Kabinet bezorgd om mogelijke grenscontroles Duitsland

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) en Horst Seehofer (CSU) zijn het niet eens over hoe Duitsland om moet gaan met de huidige asielcrisis in het land. Duitsland heeft regelmatig te maken met asielzoekers die zich eerder meldden in een ander land en vervolgens doorreisden. Seehofer wil de grenzen sluiten, Merkel is daar tegen. Zij zoekt liever een Europese oplossing. Seehofer heeft een nieuw vluchtelingenbeleid uitgewerkt en opteert voor een strengere aanpak. Die blauwdruk wilde hij afgelopen dinsdag voorstellen, maar werd op het laatste nippertje teruggefloten door de bondskanselier waardoor de presentatie moest worden uitgesteld. Komende maandag spreekt het Duitse parlement verder over deze kwestie. Wat Seehofer betreft komt er dan een oplossing, anders dreigt hij met een ultimatum. Merkel houdt haar been echter stijf.

Vervelend

Staatssecretaris Harbers vraagt zich af hoe het verder moet als Seehofer het conflict wint en als hij inderdaad de grenzen verder wil sluiten. ,,Dat zou heel vervelend zijn. Want dan ben je ook klaar met Schengen'', zegt de staatssecretaris met een verwijzing naar het verdrag dat ervoor zorgt dat Europeanen vrij van het ene naar het andere Europese land kunnen reizen. ,,De enigen die daar last van hebben zijn forenzen, vakantiegangers en truckchauffeurs.''



Harbers hoopt ,,vooral dat ze eruit komen in Duitsland, want dat betekent weer dat we ook in Europa verder kunnen.'' ,,Het is nooit goed als even onduidelijk is waar een lidstaat voor staat, maar ik geef ze alle ruimte om daar de komende tijd uit te komen.''