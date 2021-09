Kabinet beslist: 1,5 meter verdwijnt, maar coronatoegangsbewijs wordt gemeengoed

Het kabinet zet vanaf 25 september een volgende stap in het versoepelingsplan. De 1,5 meter-afstand-regel stopt, in de horeca, bij evenementen en in de culturele sector wordt een toegangsbewijs gemeengoed.

Met dat bewijs wordt enige ‘beveiliging ingebouwd’, een soort driepuntsgordel. Ook het mondkapje in het OV blijft nog even gemeengoed, al vervalt die plicht op alle andere plekken wel. Nachtclubs en disco’s blijven ook nog dicht. De openingstijden van de horeca worden ook nog niet verruimd: tussen 24.00 uur en 6.00 ‘s morgens blijft die dicht.

Met de besluiten kunnen ook evenementen worden hervat. Mogelijk worden deze nog wel aan maximale aantallen bezoekers gebonden, maar ze krijgen dezelfde regels als in de culturele sector, dus alles met qr-codes.

Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: in principe wordt werken op kantoor weer de norm, tenzij thuiswerken kan.

Het zijn de uitkomsten van het inmiddels traditionele besluitvormingstreintje: OMT-advies op vrijdag, overleg in de ministerraad en –vandaag- informeel besluit in het Catshuis. Dinsdag worden definitief de knopen doorgehakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Hoewel de 1,5 meter-samenleving misschien al geen praktijk meer is, wordt de stap ook een symbolische. Sinds de afkondiging van de afstandsregel in maart 2020 was het voorschrift dé centrale norm in het ‘nieuwe normaal’.

Dat wil niet zeggen dat het kabinet dinsdag, als er weer een persconferentie is, een al te uitbundig feestje zal durven vieren dus.

Want de vrijheden komen met een veiligheidsriem: het corona toegangsbewijs. Bij evenementen, festivals, in de horeca, in de bios, bij profsportwedstrijden in het theater: de qr-code wordt het toegangsticket, ook als het samenkomsten zijn met minder dan 75 personen. Dus: gevaccineerd zijn, hersteld óf getest zijn wordt de norm.

De protesten tegen dat voornemen klinken al weken luid. Vooral de horeca vrezen teruglopende aantallen bezoekers (net als in Frankrijk en Italië), nog los van de chaos of onmin bij het checken van de bewijzen.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) komt aan voor het Catshuisberaad over de coronamaatregelen in aanloop naar de persconferentie. © ANP

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal ook in de Tweede Kamer nog moeten vechten voor steun, want een eerder voorstel – om mensen een eigen bijdrage per test van 7,50 te laten betalen- is overboord gezet. In de Eerste Kamer was er bij verre geen meerderheid voor, in de Tweede Kamer steunden alleen VVD, CDA, D66 en het nieuwe en kleine Volt het.

Maar ook met een gratis test is de kritiek niet verstomd. PVV, FvD en BBB zullen zich luid laten horen, maar ook PvdA en ChristenUnie waren al kritisch. De zweem van vaccinatiedrang, dwang of op z’n minst een maatschappelijke tweedeling liggen op de loer, klinkt het.

Bovendien klinkt de kritiek dat het kabinet met twee maten meet: wél ruim baan voor profvoetbalwedstrijden en de Formule 1 in Zandvoort, géén theatervoorstellingen met een fractie van die bezoekersaantallen. Het protest daarover zwol zaterdag nog aan: in tien verschillende gemeenten kwamen volgens de organisatie 150.000 mensen op de been, onder het mom van Unmute Us.

Noodzaak

Nederland stevent ondertussen ook af op een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent – een hoog gemiddelde, ook wereldwijd gezien. Toch zal De Jonge pleiten voor de noodzaak. Nog zo’n 1,8 miljoen Nederlandse 18-plussers heeft geen vaccinatie of immuniteit opgebouwd. ,,Dat kan in het najaar de kapotte en uitgeputte zorg weer in het werk storten. En een piek in het aantal ziekenhuisopnames kan zij echt niet meer aan”, aldus De Jonge.

Het kabinet kijkt dan ook nauwgezet naar een land als Denemarken, dat afgelopen vrijdag alle coronaregels losliet. Want ook iedere versoepeling vanaf 25 september zal met een waarschuwing gepaard gaan als kleine-lettertjes-bij-een-aankoop: als het virus weer terrein wint, kunnen maatregelen weer worden opgelegd.

Al weet het kabinet dat de vermoeidheid groot is en het geduld over en weer tussen wel en niet-gevaccineerden op de proef wordt gesteld.

Volledig scherm Deelnemers aan de protestmars Unmute Us. In negen steden gaan mensen de straat op namens de evenementensector uit protest tegen de huidige coronamaatregelen. De sector roept het kabinet op alle evenementen per direct door te laten gaan. © Paul Bergen