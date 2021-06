Kaag wil niet opnieuw in kabinet met ChristenUnie, andere D66’ers sluiten partij niet uit

Het was een pijnlijke opmerking. Kort nadat politiek leiders Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vorige week samen bij informateur Mariëtte Hamer op de koffie waren geweest, antwoordde Kaag resoluut op de vraag van een journalist over een mogelijke nieuwe samenwerking met Segers: ,,Nee, een auto die je parkeert gaat ook roesten als je ‘m niet rijdt. We moeten voortgang boeken.’’