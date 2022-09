Kaag wil af van 58 jaar oud koffertje, maar misschien blijft het tóch

De D66-bewindsvrouw schoof gisteravond na Prinsjesdag aan bij Jinek. Daar vertelde zij dat het koffertje dat al decennialang wordt gebruikt om de miljoenennota naar de Tweede Kamer te brengen, volgend jaar wordt vervangen. Er komt een nieuw, ‘lichter en duurzamer’ exemplaar, lichtte de minister toe.

Het voornemen van de minister kon rekenen op felle kritiek. ‘Vervanging van iets ouders is duurzaam als het om een energievretende ijskast gaat. Een dieselslurpende auto. Een wasdroger uit het jaar 0’, betoogt bijvoorbeeld GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Maar het vervangen van ‘een perfect koffertje’, daar is ‘niets duurzaams aan’, constateert zij.



Geitenperkament

Het huidige koffertje is al sinds 1964 in gebruik. Het is van geitenperkament gemaakt. Vanbinnen is het bekleed met blauwe zijde. De letters en het wapen van Nederland zijn met de hand verguld. Het koffertje was destijds een geschenk van de Staatsdrukkerij die dat jaar 150 jaar bestond. Schrijver Nienke ‘s-Gravemade is op Twitter kritisch:



De vraag is of het huidige koffertje behouden niet sowieso het duurzaamst is. Daarop laat minister Kaag bij monde van haar woordvoerder weten dat er een prijsvraag wordt uitgeschreven om te komen met een duurzamere oplossing. ,,Er komt volgend jaar een prijsvraag voor een nieuw ontwerp voor de derde dinsdag van september. In het koffertje zitten nu bijvoorbeeld veel gedrukte boekwerken. De vraag is: moet je daar in 2023 of 2024 nog papier in stoppen? Bottomline is dat we nog niet weten of we het koffertje gaan vervangen.’’

Aanleiding voor de prijsvraag was het 75-jarige bestaan van het koffertje. Die traditie begon al in 1947. Nu 75 jaar geleden presenteerde minister van Financiën Piet Lieftinck de rijksbegroting voor het eerst met een koffertje. Of het verdwijnen van het koffertje dus nog niet vaststaat, maar afhangt van de uitkomst van de prijsvraag? ,,Ja, we kijken wat daar uitkomt. 75 jaar is een mooi moment om daarnaar te kijken”, zegt de woordvoerder.

Eerder waren er ook al ministers die kwamen met een alternatief voor het koffertje. VVD-minister Gerrit Zalm kwam in 1999 met een ieniemienie-koffertje waar enkel een cd in paste. En CDA-minister Jan Kees de Jager nam in 2012 een digitale versie van de Miljoenennota mee op een iPad.

