Kaag: Pak rijke Russen aan door ze te weren uit trustkantoren

Ter illustratie: in 2018 telde het kabinet 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland. Vele tientallen miljarden euro’s stromen zo door ons land, ook naar landen waar weinig of geen belasting wordt betaald.



Het kabinet deed eerder al onderzoek naar het verbieden van trustkantoren, maar Kaag wil nu dat de EU de kastanjes uit het vuur haalt. Ze koppelt de oude discussie nu aan de inval in Oekraïne. Kaag roept ‘de Europese Commissie op om te werken aan regelgeving op Europees niveau tegen trustkantoren’. ,,Want dat is de meest effectieve manier om te voorkomen dat vermogende Russen hun geld wegsluizen”, zo zei ze vandaag in Maastricht in een speech over de Europa-koers van het kabinet.