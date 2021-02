Kaag in ‘klimaatspeech’: ‘Stop subsidies op olie, gas en kolen’

D66 wil dat alle subsidies en belastingkortingen voor fossiele industrie – olie, gas en kolen – stoppen. Volgens lijsttrekker Sigrid Kaag is er ‘in de samenleving van morgen geen plek voor het verbanden van olie of CO2-uitstoot’.

Dat zei Kaag bij de campagneaftrap van D66 in Veldhoven, waar ze met een klimaatspeech de concurrentie zocht met GroenLinks. Volgens Kaag draaien kolencentrales – daar zijn er nog vier van in bedrijf in Nederland – alleen nog maar dankzij subsidie. In 2030 alle kolencentrales sluiten, zoals dat nu afgesproken is, duurt te lang. ,,Ik zeg vandaag: dat moet sneller.”

Volgens Kaag is er ‘geen minuut, geen seconde’ te verliezen. Ze hekelt politici die klimaatproblemen ontkennen, politici die de aanpak daarvan op de lange baan willen schuiven en ‘weifelende politici’ die ‘weglopen’ als het erop aankomt. ,,Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit daadwerkelijk zo is.”

Beter milieu

Daarvoor is het nodig dat de overheid de regie neemt, vindt Kaag. ,,Ook als het moeilijk wordt of impopulair is.” Een beter milieu, zei ze, begint niet bij jezelf. ,,Een beter milieu begint bij politieke actie en bij overheidsingrijpen.” Daarvoor moet het systeem ‘op de schop’.

,,In die economie zullen we nog steeds vliegen. We zullen ook nog steeds vlees eten. Maar de vraag is of het minder en beter kan. En het antwoord is ja.” Volgens Kaag moet vlees dat wordt gekweekt in een laboratorium – wat nu nog in de kinderschoenen staat – straks goedkoper worden dan ‘geslacht’ vlees. Ook moet voor kortere reizen de trein ‘makkelijker en goedkoper’ worden dan het vliegtuig.

Ook benadrukte Kaag wat D66 als ‘klimaatpartij’ bereikte in kabinet-Rutte III, dat in 2017 door oud-D66-leider Alexander Pechtold ‘het groenste kabinet ooit’ werd genoemd. ,,Ons kabinet investeerde meer in natuur en klimaat dan welk eerder kabinet ook. De doelen van Parijs zijn vastgelegd in de wet. We hebben een van de eerste en meest ambitieuze klimaatakkoorden van de wereld.”

Quote Spaanse zonnek­racht, Scandinavi­sche water­kracht, Nederland­se windkracht: het is een machtige combinatie op de weg naar klimaatneu­tra­li­teit

Europese samenwerking

De D66-voorvrouw pleitte ook voor Europese samenwerking bij de klimaattransitie. ,,Spaanse zonnekracht, Scandinavische waterkracht, Nederlandse windkracht: het is een machtige combinatie op de weg naar klimaatneutraliteit.”

Ook moet er over tien jaar een einde komen aan de bio-industrie. Kaag herhaalde het standpunt van haar partij dat de veestapel in ons land met de helft moet inkrimpen. Wel moet ‘het boeren’ een ‘Nederlandse traditie om te koesteren’ blijven. ,,Maar wel zoals het ooit is bedacht. Met oog voor het welzijn van boer, natuur en klimaat.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: