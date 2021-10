Kaag: formatie ‘wordt niet makkelijk’, informateur Koolmees keert niet terug in volgend kabinet

LIVESTREAMD66-leider Sigrid Kaag zegt dat de onderhandelingen over een nieuw kabinet met VVD, D66, CDA en ChristenUnie ‘niet makkelijk worden’. ,,En het is ook niet zeker of het lukt’’, voegt ze eraan toe in een debat over de formatie. Kaag kondigt aan dat D66-minister Wouter Koolmees niet terugkeert in een volgend kabinet. Hij wordt informateur - naast VVD’er Remkes - en legt daarom zijn taken neer als minister van Sociale Zaken.

D66-minister Koolmees neemt geen ontslag. Tijdens de formatie legt hij zijn taken neer: mocht de formatie mislukken, dan wordt hij weer demissionair bewindspersoon. Koolmees keert sowieso niet terug in een nieuw kabinet. ,,Hij heeft niet de intentie om terug te keren in de actieve politiek’’, zegt D66-leider Kaag over de nieuwe informateur, die samen met Johan Remkes (VVD) de onderhandelingen over een nieuw kabinet zal gaan leiden.

Informateur Remkes adviseerde eind vorige week te gaan onderhandelen over een ‘gewoon meerderheidskabinet’ met VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Precies dezelfde vier partijen die nu in het demissionaire kabinet zitten. ,,Het is echt een nieuwe start’’, benadrukte VVD-leider Rutte.

De andere partijen in de Kamer proberen tijdens het formatiedebat die ‘nieuwe start’ in twijfel te trekken. Kan het kabinet dat ontslag nam vanwege de toeslagenaffaire nog eens gaan regeren? ,,Dezelfde bende gaat gewoon door’’, zegt PVV-leider Geert Wilders.

Sophie Hermans

Demissionair premier Rutte (VVD) is vandaag in Slovenië, waar hij een EU-top bijwoont. Daarom voert zijn secondant, VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, het woord. Zij vindt het verdedigbaar dat het huidige kabinet verder regeert. ,,Op 17 maart heeft de kiezer gesproken’’, zegt Hermans. ,,Er gaan nu vier partijen formeren die een meerderheid hebben. Daar hoort ook het verder afhandelen van de toeslagenaffaire bij. Wij zijn enorm gemotiveerd om de grote problemen waar dit land voor staat aan te pakken.’’

Hermans zegt dat de VVD ‘deels verantwoordelijk’ is voor de trage formatie. Ze voelt zich ‘aangesproken door het gekelderde vertrouwen’ in de politiek. ,,Ik wil keihard aan het werk gaan om dat vertrouwen terug te winnen’’, aldus de VVD-fractievoorzitter.

D66-roddel

Oppositiepartijen zijn kritisch op het optreden van D66-leider Kaag. Zij wilde maandenlang een kabinet vormen met VVD, CDA én de twee linkse partijen. Maar vorige week gaf ze haar strijd tegen Rutte en Hoekstra op: zij accepteert nu onderhandelingen met de ChristenUnie, ‘in het landsbelang’.

Aan het begin van haar inbreng maakte Kaag excuses voor de D66-roddel van vorige week dat informateur Remkes ‘een borrel te veel’ had gehad en daardoor ‘warrig’ was. Dat had een voorlichter van D66 tegen de pers gezegd, die zijn uitspraken terugnam nadat ze bekend waren geworden. Kaag: ,,Ik zeg ook hier: de woorden zijn direct teruggenomen, en ik vind het zeer terecht. Ik wilde dit formeel markeren.’’ Volgens Wilders waren de beschuldigingen aan het adres van Remkes ‘vals en gemeen’. De PVV-leider vraagt zich af of Kaag en haar secondant Rob Jetten hierover iets hebben gezegd tegen de voorlichter. ,,Ik heb direct gehandeld, interne besprekingen binnen D66 zijn aan D66’’, was het enige wat Kaag daarover kwijt wilde.

Zomerdocument

Kaag maakte duidelijk dat het document op hoofdlijnen, dat VVD en D66 deze zomer hebben geschreven, voor haar partij een belangrijk startpunt zal vormen bij de onderhandelingen. De VVD zei eerder hier inmiddels minder waarde aan te hechten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg VVD’er Hermans hoe zij nu over het stuk denkt. ,,Aan dat document is hard gewerkt’’, stelt Hermans. ,,Daar staan elementen in waar VVD en D66 het over eens zijn. Die zouden wij graag uitgevoerd zien worden in de komende jaren. Maar we werken samen met andere partijen in het kabinet. Je gaat daarover in gesprek en daarover zullen we compromissen moeten sluiten.’’

‘Achterstand’ op medisch-ethisch

D66’er Kaag gaf aan dat dat zij in een nieuw kabinet ‘voortgang’ wil maken op het gebied van medisch-ethische onderwerpen. Volgens haar is op dat vlak ‘achterstand’ ontstaan. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat als een wet is aangenomen, daar ook uitvoering aan wordt gegeven’’, aldus Kaag. ,,Dat is de D66-inzet.’’ Daarmee lijkt een clash met de ChristenUnie in de onderhandelingen onvermijdelijk: Gert-Jan Segers (ChristenUnie) is fel gekant tegen bijvoorbeeld de voltooid leven-wet van D66. ,,Ik ga erover spreken, ook over mijn kwetsbaarheid’’, zegt Segers over de medisch-ethische onderwerpen. ,,Of we eruit komen, gaan we zien.’’

Eerder vanmiddag werd al duidelijk dat VVD’er Remkes en D66-minister Wouter Koolmees in het debat worden voorgedragen als nieuwe informateurs. De Tweede Kamer moet vanavond nog wel instemmen met een motie waarin het duo wordt aangewezen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei ‘gefrustreerd’ te zijn dat de namen van de informateurs vóór het debat waren uitgelekt.

