‘Kaag-effect’ trekt ook in buitenlandse media aandacht

NOS slotdebat Rutte duwt Wilders naar zijlijn en pareert kritiek Hoekstra amicaal: 'Dat is lef hebben, Wopke’

17 maart In een inhoudelijk scherp maar beschaafd slotdebat sloten lijsttrekkers vanavond de coronacampagne af. Rutte’s VVD lijkt amper nog in te halen, sommige partijen staan al met één been in de formatiekamer. Lees alles van het NOS slotdebat terug in ons blog onderaan dit artikel.