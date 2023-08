Justitie eist 12 jaar tegen Pakistaan die opriep Wilders te vermoorden

Het openbaar ministerie eist 12 jaar cel tegen een Pakistaanse oud-cricketer die een geldprijs zette op het hoofd van Geert Wilders. ,,Latif heeft geprobeerd andere mensen te bewegen Wilders te vermoorden. Zijn woorden hebben in Pakistan veel impact. Dat verdient een zware straf.” Wilders zelf vertelde in de rechtszaal over de impact van de bedreigingen. ,,Mijn vrijheid van spreken is de enige vrijheid die mij nog rest.”

Oud-cricketprof Khalid Latif wordt door justitie in Nederland verdacht van een poging tot het uitlokken van moord, opruiing en bedreiging. De Pakistaan plaatste in 2018 een video online, waarin hij een prijs van ruim 20.000 euro op het hoofd van de PVV-leider zette. Deze bedreiging was een reactie op het plan van Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren.

Met zijn oproep heeft Latif volgens het OM ‘ons democratisch proces enorm ondermijnd’. Mocht iemand gehoor hebben gegeven aan zijn oproep zou dat niet alleen het leven van Wilders hebben genomen, en leed bij nabestaanden hebben veroorzaakt, maar ook de rechtsstaat ernstig hebben geschokt, aldus justitie. Dat laatste werkt strafverzwarend. De officier verwees ook naar een eerdere poging van een Pakistaan om Wilders iets aan te doen. Die werd opgepakt in Den Haag en ook veroordeeld.

Latif noch zijn advocaat was aanwezig. In april deed Nederland een rechtshulpverzoek, zowel via de Nederlandse ambassadeur in Pakistan als via de Pakistaanse ambassadeur in Nederland. Dat leidde nergens toe, net als een verzoek van het OM vier jaar geleden om hem te ondervragen. Justitie heeft overwegen via een Facebook-bericht contact te zoeken met Latif, maar daar stak de minister van justitie een stokje voor.

Volledig scherm PVV-leider Geert Wilders in de rechtbank van Schiphol tegen de Pakistaanse cricketspeler Khalid Latif, die in een video eenentwintigduizend euro zou hebben uitgeloofd voor de moord op het Tweede Kamerlid. © ANP

Pruik en snor

Wilders was zelf wel aanwezig bij de zaak. Hij zat in zijn eentje in de eerste bank van de rechtszaal, op de zesde van tien stoelen. Tijdens zijn spreekrecht vertelde Wilders onder welke omstandigheden hij door alle bedreigingen - ‘duizend per jaar’ - hij moet leven.

,,De dag dat ik mijn vrijheden kwijtraakte staat in mijn geheugen gegrift. In november 2004 werd ik door een zwaarbewaakt politieteam uit mijn woning in Venlo gehaald. Sindsdien ben ik nooit meer thuis geweest. Maandenlang heb ik met mijn vrouw in een gevangenis gewoond, in een kazerne, in een politiekantoor. Ik heb mij met snorren en pruiken moeten verkleden. Als ik nu vanuit mijn safehouse wordt opgehaald door geblindeerde auto’s, en wanneer dan de sirenes aangaan, zet ik mijn airpods maar op. Ik kan heel veel dingen niet meer doen die voor andere mensen gewoon zijn. Een luchtje scheppen, de brievenbus legen, even met de auto weg, even spontaan ergens heen, even alleen ergens heen. Dat zit er voor mij niet in en dat went nooit. Dat is zwaar, mag u best weten.”

Hij riep de rechters op Latif te veroordelen. ,,Dat zou een krachtig signaal zijn aan anderen die zoiets doen. Dat ze er niet mee wegkomen. Zelfs als Latif nooit in Nederland achter de tralies komt, is het voor anderen duidelijk dat dit niet zomaar mag in Nederland, dat het wordt gezien en niet zonder consequenties is.”

Tenslotte had hij ook een boodschap voor de oud-cricketer. ,,Wie weet hoort of leest hij later wat ik zeg. Meneer Latif, zo lang ik leef en adem krijgt u mij niet stil. Wat u heeft gedaan is abject en zal mij niet doen zwijgen, ook niet als het gaat om uw ideologie en profeet. Mijn vrijheid van spreken is de enige vrijheid die mij nog rest. Die pakt u mij niet af, nooit.”

Volledig scherm Khalid Latif en Geert Wilders (rechts). © RV / REUTERS

Talentvol

Khalid Latif was als tiener een zeer talentvol cricketer. Al op zijn veertiende debuteerde hij, en als aanvoerder leidde hij het Pakistaanse onder-19 team naar een wereldtitel. Als senior slaagde het supertalent er nooit echt in om een ster te worden. Zijn carrière eindigde met een schorsing, na beschuldigingen van matchfixing.

De beschuldigingen aan het adres van Wilders dateren van na die schorsing. Hoewel Latif dus geen ultieme topper was, moet de impact van iemand als hij in Pakistan niet worden onderschat, zegt cricketkenner John van Vliet. ,,Ook als aanvoerder van een juniorenteam dat wereldkampioen wordt, vergaar je in een cricketland als Pakistan zeker bekendheid. Vergelijk het met voetbal in Nederland. Van het elftal dat in 2006 en 2007 het jeugd-EK won, zijn de spelers ook heel bekend geworden. Als iemand van hen met een opvallend statement komt, zou dat bij ons ook veel aandacht trekken.”

Latif lijkt van zijn carrière in elk geval niet steenrijk te zijn geworden. In de bewuste dreigvideo stelt hij dat hij meer geld dan 21.000 euro zou uitkeren als hij dat zou hebben. Volgens het Openbaar Ministerie lijdt het geen twijfel dat hij het was dat hij degene was die de video plaatste.