Juristen kraken stikstofaanpak van kabinet: ‘In strijd met wet’

De stikstofaanpak van het kabinet is bedoeld om de vergunningverlening in Nederland weer op gang te helpen. Die vergunningverlening ligt nu stil, doordat de Raad van State eerder dit jaar een streep zette door het stikstofbeleid. Juristen waarschuwen nu dat het kabinet opníeuw de fout dreigt in te gaan.



Dat doen zij vanmiddag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Op verzoek van het VVD en de CDA onderzoekt minister Schouten of er een ‘drempelwaarde’ voor stikstofuitstoot kan komen: bouwprojecten kunnen dan een vergunning krijgen als de stikstofuitstoot onder een bepaalde grens blijft. In onder meer Duitsland worden op die manier vergunningen afgegeven.



,,Gelet op de bestaande rechtspraak is een drempelwaarde op landelijk niveau op korte termijn nagenoeg onmogelijk’’, laat jurist Emma Sonnemans aan de Tweede Kamer weten. Ook de Nijmeegse jurist Minke Oude Breuil kraakt de invoering van zo’n drempelwaarde. De reden: natuurgebieden in Nederland zijn nu al overbelast door stikstof, waardoor er juridisch geen enkele ruimte is om stikstofuitstoot in de omgeving van natuurgebieden toe te laten.