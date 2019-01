Juncker tegen Rutte: help Roemenië Schengen in

Juncker zei in september dat het ‘hoog tijd’ is dat Roemenië en Bulgarije lid worden van de Schengenzone. Dat stuit echter op verzet van Nederland en Frankrijk. Vooral de Tweede Kamer is erg kritisch. Het Europees Parlement gaf vorige maand met grote meerderheid groen licht.

Rutte was in september in Boekarest, waar hij de toetreding tot Schengen linkte aan het jaarlijkse toezichtrapport van de Europese Commissie over de Roemeense rechtsstaat. In november bleek dat Roemenië in het toezichtprogramma blijft, omdat de vooruitgang van de afgelopen tien jaar bij justitiële hervormingen en in de strijd tegen corruptie deels is teruggedraaid.