'JSF goedkoper door grote bestelling VS'

De Amerikaanse deal voor 141 F-35's, waarmee een bedrag van 13 miljard dollar is gemoeid, verlaagt de prijs van de meest voorkomende versie van de straaljager, naar verluidt naar ongeveer 89 miljoen dollar. Dat betekent een daling van ongeveer 6 procent ten opzichte van 94,3 miljoen dollar bij de laatste deal in februari 2017. Tegen 2020 moet de prijs zijn gedaald tot 80 miljoen dollar per jet.

Het verlagen van de kosten van 's werelds duurste defensieprogramma is nodig om meer bestellingen veilig te stellen. De Amerikaanse president Donald Trump en andere Amerikaanse functionarissen uitten eerder kritiek op het F-35-programma voor vertragingen en kostenoverschrijdingen. De prijs per jet is de afgelopen jaren gestaag gedaald toen de productie toenam.

De F-35 is de beoogde opvolger van de F-16 bij de krijgsmacht. Staatssecretaris Barbara Visser schreef eind vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer dat Defensie vanwege de hoge dollarkoers niet genoeg projectbudget had om de laatste drie van de 37 gewenste JSF-straaljagers aan te schaffen. Het besluit over de bestelling van de drie resterende toestellen moet in 2019 worden genomen.

De Algemene Rekenkamer waarschuwde vorig jaar al dat de F-35, zoals de Joint Strike Fighter officieel heet, duurder zou kunnen uitvallen door schommelingen in de dollarkoers.

Paradepaardje

Over de peperdure kisten wordt al ruim 18 jaar gepraat. Het ene na het andere onheilspellende bericht volgde elkaar afgelopen jaren in rap tempo op. Het paradepaardje van de luchtmacht had scheurtjes en zwakke plekken. Was kwetsbaar voor onweer. Had software die niet werkte. Bommen die niet vielen. Er waren problemen met de geavanceerde helm. Piloten die nekletsel zouden oplopen bij het gebruik van de schietstoel. En de kosten? Die bleven maar oplopen. Eerst kon defensie er 85 kopen. Later hoopte de minister op 68. Het werden er 37.