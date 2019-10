Jesse Klaver reageert op grafkist met zijn naam erop: ‘Ik blijf vertellen waar ik in geloof’

Maar Klaver zegt zich daar niet door te laten weerhouden. ,,Ik blijf vertellen over waar ik in geloof’’, laat hij weten. ,,Het systeem van de bio-industrie is niet houdbaar. Boeren zijn het slachtoffer van politieke partijen en supermarktconcerns die hen dwingen steeds groter te groeien om het hoofd boven water te houden.’’

Op een video op Twitter is te zien dat een zwarte pick-upauto meerijdt in de optocht van tractoren die via De Bilt naar Den Haag onderweg is. Achterop de auto ligt een houten grafkist, waar op de zijkant in hoofdletters ‘Jesse’ staat geschreven. Dat is vermoedelijk een verwijzing naar GroenLinks-leider Jesse Klaver, die zich kritisch heeft uitgelaten over de omvang van de veestapel in Nederland.