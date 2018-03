Jan Terlouw gaat bij premier Rutte langs in het Torentje

Nederland is prachtig, maar we moeten veel zuiniger zijn op wat we hebben. Verder kijken dan onze neus lang is, betoogt Terlouw in zijn essay Natuurlijk. ,,Mensen zijn aan de ene kant vreselijke wezens en aan de andere kant prachtig', zei hij in interview met AD Magazine afgelopen zaterdag. ,,Als je een kind krijgt, heb je er alles voor over. Alles. Als het voor de gezondheid van het kind beter is om naar Amerika te verhuizen, dan doe je dat. Maar iets doen voor het leven van datzelfde kind over dertig jaar, dat doen we niet. Dat zijn de driften die Darwin beschrijft. Nú eten, nú voortplanten. Wij zouden met onze hersens beter moeten weten, maar onze gevoelens, onze emoties, kunnen daar niet mee omgaan. Die redeneren nog altijd zoals de andere dieren: het gaat om nú. We moeten echt onze hersens gebruiken, maar er gaapt zo'n kloof tussen onze hersens en onze gevoelens.''