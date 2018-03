Inwijdingsrituelen defensie blijven: 'Belangrijk voor samenhorigheid'

,,Inwijdingsrituelen mogen geen enkel excuus zijn voor pestgedrag of normoverschrijdend gedrag", aldus Visser. Deze rituelen zijn gebonden aan strenge regels opgesteld door de Commandant der Strijdkrachten, de hoogste militair. Alle inwijdingsrituelen binnen Defensie voldoen aan de eisen, stelt de staatssecretaris, die nog wel gaat nog wel kijken of ze allemaal functioneel zijn. Defensie maat een verschil tussen inwijdingsrituelen en een ontgroening, dat wel verboden is.



In Schaarsbergen verklaarden drie militairen tijdens de ontgroening te zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. Half december richtte defensie een onafhankelijk meldpunt in voor militairen die misstanden wilden opbiechten. Toch had Schaarsbergen volgens Visser niks te maken met inwijdingsrituelen. ,,Dat was structureel pesten en erger."



De meeste binnengekomen meldingen gingen over pesten (20), intimidatie (12) en benadeling na het doen van een melding binnen defensie (13). Bovendien blijkt er een 'grote terughoudendheid' te bestaan om zaken aan de kaak te stellen, uit angst voor de consequenties, aldus de commissie-Giebels gisteren. De commissie onderzoekt de sociale veiligheid in het leger.