Inspectie slaat alarm: onderwijs glijdt af

Die alarmerende conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs vandaag in haar jaarverslag. Een verklaring voor de sterke daling heeft de inspectie niet. ,,We dachten eerst bijvoorbeeld dat de groep laaggeletterde asielzoekerskinderen waren, maar die zijn buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek'', stelt een woordvoerder.



De toezichthouder stelt dat Nederland – ooit wereldwijd een voorloper – inmiddels links en rechts wordt voorbijgestreefd door andere landen. Maar ook uit onderzoek in eigen land komt een beeld van afkalvend onderwijs naar voren, niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar ook bij cultuur- en natuurlessen, techniek en gym. Ook op het voortgezet onderwijs dalen de prestaties. Daar zijn vooral minder uitblinkers.



Dit rapport dwingt ons tot het stellen van duidelijke prioriteiten’, reageren minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een eerste reactie. ‘Waar de afgelopen jaren de eisen aan scholen steeds verder zijn uitgedijd, moeten we terug naar duidelijke leerdoelen. Ook moeten we de Haagse reflex weerstaan om het onderwijs nu direct te overladen met nieuwe actieplannen.’