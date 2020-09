Ingetogen Prinsjesdag ‘mooi maar bizar’

Om 13.19 uur dringen de klanken van het Wilhelmus door in de Grote Kerk in Den Haag. ,,Er gebeurt iets!”, ‘fluisterroept’ een Kamerlid – dankzij de coronamaatregelen is de afstand te ver om hier met enige zekerheid naam en rugnummer te noteren. De aanwezigen in de kerk is gevraagd om geduld tot het koninklijk paar bij de Grote Kerk is.