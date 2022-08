Ineens was Mirjam het gezicht van het stikstofdebat: ‘Ik heb een groot hart voor de landbouw’

Windturbi­nes in Avelingen: bewoners uiten hun zorgen met honderden vragen tijdens online-bijeen­komst

Bewoners in Gorinchem, maar ook in Altena maken zich grote zorgen over de mogelijke bouw van windturbines in Avelingen langs de Merwede bij Gorinchem. Vragen over geluidshinder, slagschaduw en de gevolgen voor de natuur voerden de boventoon tijdens een digitale informatieavond. Evenals het gevoel dat er niet naar hen werd geluisterd.

17 februari