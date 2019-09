Incident in Tweede Kamer: man vast na verbrijzelen veiligheidsglas

De bezoeker sloeg de draadglazen deur zó hard open dat de ruit barstte, constateerde een van onze parlementaire verslaggevers.



‘De man zegt dat het per ongeluk ging. Toch heeft hij nu ruzie met de beveiliging. Die heeft camerabeelden bekeken, waaruit blijkt dat de bezoeker de deur met grof geweld open gooide. Hij wordt nu vastgehouden in commissiezaal. Zes agenten erbij’, twittert Peter Winterman.



De agenten sloegen de man in de boeien en voerden hem af naar het politiebureau. Daarbij riep hij tierend: ‘Geen respect.’