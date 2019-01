In één ruk door van vmbo naar mbo

Om het mogelijk te maken vmbo en mbo in elkaar te schuiven, willen Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob de wet aanpassen, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag openbaar wordt. Nu vallen er bij de overgang van vmbo naar mbo jaarlijks nog ruim 8000 leerlingen uit.



Scholen krijgen vanaf 2020 de mogelijkheid om één doorlopende leerroute aan te bieden van de bovenbouw van het vmbo naar een mbo-diploma. Dat is nodig, zegt Slob, die over het vmbo gaat. ,,Voor sommige jongeren is de overstap van vmbo naar mbo erg groot. Daardoor vallen leerlingen uit.’’



Van Engelshoven, verantwoordelijk voor het mbo, noemt een soepele doorstroming ‘ontzettend belangrijk’. ,,Met dit wetsvoorstel bouwen we een brug voor leerlingen waardoor ze makkelijker van het vmbo naar het mbo kunnen.’’