In drankblikje zit óók plastic

Quote Het gaat om enorme aantallen, waardoor de hoeveel­heid plastic die vrijkomt wel degelijk groot is Rob Buurman, Recyling Netwerk Benelux Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux onthult vandaag dat vrijwel alle drankblikjes, van bijvoorbeeld cola en bier, een dun laagje plastic aan de binnenkant bevatten. Dat laagje lijkt op een plastic zakje. Het wordt zichtbaar nadat het aluminium omhulsel van het blikje - via een gevaarlijk experiment - wordt opgelost in zoutzuur.



Het laagje plastic zit er niet voor niets: fabrikanten gebruiken het al jaren om een reactie tussen de drank en het aluminium of staal van een blikje te voorkomen. Zonder plastic zou het metaal kunnen corroderen, waardoor giftige stoffen in de drank terecht komen. Hoge doseringen aluminium veroorzaken zenuwstelsel- en botproblemen.

Volledig scherm Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux toont aan dat vrijwel alle drankblikjes, van bijvoorbeeld energiedrank en cola, een dun laagje plastic aan de binnenkant bevatten. Dat laagje lijkt op een plastic zakje. © Recycling Netwerk Benelux

Statiegeld

,,Veel mensen hebben geen idee van het bestaan van plastic in blikjes’’, zegt Rob Buurman, directeur van Recyling Netwerk Benelux. ,,Alle door ons geteste blikjes, van merken die in heel Nederland het vaakst in het zwerfafval worden gevonden, blijken dergelijk plastic aan de binnenkant te bevatten.’’

Volgens Buurman werpt de aanwezigheid van plastic in blik een nieuw licht op de milieuvervuiling die wordt veroorzaakt door blikjes. Het kabinet besloot vorig jaar om in 2021 statiegeld in te voeren op plastic flesjes, tenzij de industrie de meeste flesjes hergebruikt en zwerfafval wordt verminderd.

Gevrijwaard

Blikjes zijn gevrijwaard van deze regeling, omdat blik volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) niet bijdraagt aan de plasticsoep in de oceanen. ,,Bij plastic gaat het ook over onze gezondheid, daarom heeft dat voor mij prioriteit’’, zei Van Veldhoven afgelopen april tijdens een debat in de Tweede Kamer. In een reactie laat Van Veldhoven nu weten dat de hoeveelheid plastic in blikjes ‘verwaarloosbaar is als je dat vergelijkt met plastic flesjes’.