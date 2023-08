‘Ik Vertrek’ met Rutte, Kaag en Hoekstra: 'Maak het af en drink de beker leeg’

Joost Eerdmans blijft achter in JA21-frac­tie na vertrek Eppink en Pouw-Ver­weij

JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink keert na de verkiezingen in november niet terug in de Tweede Kamer. Dat laat hij weten op X, voorheen Twitter. Hij is tijdens zijn vakantie tot die “slotsom” gekomen.