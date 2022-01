Hup voor de vrouwen van Rutte IV

Het blijft fascinerend: zodra er vrouwelijke namen uitlekken voor een kabinetspositie worden er vraagtekens gezet bij hun capaciteiten. Bij Kajsa Ollongren stonden er gelijk roepers klaar die stelden dat zij als beoogd minister van Defensie geen militaire ervaring heeft. Bij voorganger Henk Kamp hoorden we dat niet. Terwijl Kamp toch echt niet wist hoe hij een geweer moest vasthouden.



Sigrid Kaag minister van Financiën? De wenkbrauwen werden gefronst, terwijl Kaag minstens zoveel ingewikkelde studies heeft afgerond als haar jongere voorganger Wopke Hoekstra.



VVD‘er Dilan Yeşilgöz-Zegerius krijgt pijlen op zich gericht want o jee, we krijgen voor het eerst een minister van Justitie en Veiligheid die geen rechtenstudie heeft gedaan. Op de een of andere manier gaan zulke argumenten niet op voor beoogd minister van Onderwijs Dennis Wiersma die nog nooit als meester voor groep 8 heeft gestaan. Of voor beoogd Landbouwminister Henk Staghouwer, die bakker is van professie. En het aardigste: het zijn meestal mannen die klagen over vermeende zwaktes bij de vrouwelijke bovengestelden. Let maar eens op.